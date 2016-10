Multiplayer-Action aus Titanfall 2

Titanfall 2 steht mitten in den Startlöchern und selbst wenn ihr kein EA Access abonniert habt, müsst ihr nicht mehr lange auf Respawns neuen Shooter warten. Was wir vom Spiel halten, erfahrt ihr heute Abend, wenn unsere Kritik zum Spiel um 18:00 Uhr online geht. Während ihr darauf wartet, könntet ihr euch die neuen Mechs auch in Aktion anschauen. Wir haben nämlich eine recht umfangreiche Sammlung verschiedener Multiplayer-Spielmodi auf unterschiedlichen Karten hochgeladen. Mit dabei sind Attrition, Amped Hardpoint, Bounty Hunt, Skirmish und Capture The Flag.

