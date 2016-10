Nintendo verspricht weitere Features für die Switch

Mit Ankündigung der Nintendo Switch hat Nintendo zwar eine Menge Aufmerksamkeit generiert, aber eben auch viele Fragen geschaffen. Dass nun bis zum Ende des Jahres keine weiteren Ankündigung kommen sollen, macht die Sache nicht gerade besser, das sehen wir auch in unseren Kommentaren. In einem Interview versucht Nintendo nun, die Bogen zu glätten und erklärt, dass die Switch noch vieles zu bieten habe: "Wir haben noch nicht alles gezeigt." Ob das reicht, um die Durststrecke bis Anfang des nächsten Jahres zu überwinden, wagen wir zu bezweifeln. In der Zwischenzeit hat sich auf Reddit ein Thread gebildet, der mögliche Features und Funktionen auflistet, die in der Switch Anwendung finden könnten. Darunter etwa ein Stylus-Pen, eine Laserpointer-Funktion und versteckte SD-Karten-Slots. Was sind eure Erwartungen an die Switch? Was soll sie können, die neue Hybrid-Konsole?

