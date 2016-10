Dark Souls III: Ashes of Ariandel schon jetzt für Xbox One verfügbar

Das neue DLC von Dark Souls III, Ashes of Ariandel, sollte eigentlich erst morgen am Dienstag, den 25. Oktober 2016, erscheinen, doch für Besitzer des Season Passes auf der Xbox One ist der Inhalt schon seit dem Wochenende verfügbar. Der Zusatzinhalt hat es irgendwie durch die strengen Regularien geschafft, weshalb es auf Twitch und Youtube bereits diverse Videos mit sämtlichen Inhalten des neuen Add Ons gibt. Falls ihr sowohl Season Pass als auch Xbox One-Version des Spiels habt, solltet ihr am besten sofort damit anfangen.

Auf der Xbox One erfordert das DLC nur 850 MB, obwohl eigentlich 1,5 GB für das Update angesetzt wurden. Die PS4- und PC-Gemeinde muss sich noch bis morgen gedulden, unsere Kritik ist auch noch in Arbeit. Wer sich die Wartezeit mit etwas PvP-Action vertreiben will, schaut sich das Video des neuen Arena-Modus an.