Das finnische Wunderding My Summer Car erscheint heute im Early Access auf Steam und Johannes Rojola hat dafür am Wochenende einen geschmeidigen Trailer veröffentlicht. Der zeigt echtes Gameplay aus dem absurden Auto-Tuning-Renn- und Survival-Spiel, das ihr euch auf keinem Fall entgehen lassen dürft. Erzählt uns in den Kommentaren, was ihr davon haltet.

