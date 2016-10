Spielzeit von Robinson: The Journey enthüllt

Am Freitag haben wir darüber berichtet, dass Robinson: The Journey eines der ersten - nicht das erste - Vollpreisspiele für die PSVR wird und das hat nicht nur auf unserer Plattform für Diskussionsstoff gesorgt. Crytek hat das zum Anlass genommen und auf die häufig gestellte Frage zur Länge des Spiels geantwortet. Das deutsche Entwicklerstudio rechnet damit, dass neue Spieler etwa drei bis fünf Stunden für den ersten Spieldurchlauf benötigen. Weitere Spielzeit werde das Finden aller Geheimnisse fordern, so Crytek. Weiterhin kündigten sie Neuerungen für die PS4 Pro-Version des Spiels an, wollten diese aber erst zu einem späteren Zeitpunkt ankündigen. Ob die neuen Features den hohen Preis rechtfertigen, das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht beurteilen, aber seid ihr bereit für eine fünfstündige Spielerfahrung 59,99€ zu bezahlen?

