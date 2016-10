The Last Guardian ist endlich offiziell fertiggestellt

Lang hat es gedauert, doch nach über sieben Jahren schafft es nun selbst Dauerbrenner The Last Guardian endlich durch das finale Entwicklungsstadium. Game Producer Jun Yoshino hat am Wochenende bestätigt, dass das Spiel den Goldstatus erreicht. Da der Tweet anschließend wieder gelöscht wurde, brachen zwar erneute Spekulationen aus, doch mittlerweile hat Shuhei Yoshida von Playstation die Arbeiten offiziell für beendet erklärt:

"The Last Guardian ist gold! Ich bin so gespannt darauf, dass ihr es alle erleben dürft˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖"

Am 7. Dezember wird es soweit sein, damit endet für uns alle eine bisher einzigartige Etappe der Videospielgeschichte. Wir sind jedenfalls mega gespannt, was denkt ihr?