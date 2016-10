Dark Souls III: Gameplay aus dem PvP-Modus des neuen DLC

Ashes of Ariandel, die mit Sehnsucht erwartete Erweiterung von Dark Souls III, erscheint am Dienstag, den 25. Oktober 2016 auf der Playstation 4, dem PC und der Xbox One. Damit ihr die Zeit bis dahin irgendwie überbrückt, zeigen wir euch heute ein Gameplay-Video aus dem PvP-Modus des neuen DLC. Wir hatten vor kurzem die Gelegenheit, Ashes of Ariandel auszuprobieren und wie wir das Add On finden, lest ihr kommende Woche in unserer Kritik.

