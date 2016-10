Ist eure Festplatte bereit für den Day 1-Patch von Titanfall 2?

In den letzten Jahren ist es irgendwie "normal" geworden, dass neue Spiele mit gewaltigen Day 1-Patches ausgestattet werden, damit sie überhaupt in einem gewissen Umfang spielbar sind. Doch Titanfall 2 widersetzt sich diesem Trend mit einer ziemlich coolen und klaren Aussage. Vince Zampella, einer der Gründer von Respawn Entertainment, hat auf Twitter folgende Kampfansage geteilt:

"Schafft Platz auf eurer Festplatte, der Titanfall-2-Day-1-Patch ist... 88MB groß."

Vielleicht hat Titanfall 2 damit den kleinsten Day 1-Patch, den wir je zu Gesicht bekommen haben. Wie umfangreich kann ein so kleiner Patch schon sein? Titanfall 2 erscheint am 28. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One.