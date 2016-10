Freischaltzeiten für Skyrim Special Edition bekannt

Falls ihr noch immer nicht genug von Skyrim bekommen könnt, wird euch vielleicht interessieren, dass Bethesda die Freischaltzeiten für den Download der Special Edition von Skyrim angekündigt hat. PC-Spieler sind in Deutschland ab dem 28. Oktober in der Lage, das Spiel herunterzuladen. Die Server sollen mit Glockenschlag ab 2 Uhr in der Nacht erreichbar sein. Playstation 4- und Xbox One-Spieler hingegen dürfen schon früher ran, ab 0 Uhr lokaler Zeit soll das Spiel freigeschaltet werden.

Während Computerspieler die Special Edition von Skyrim erst mit offiziellem Release in ihrer Bibliothek vorfinden werden, dürfen sich die Konsolenbesitzer unter euch das Spiel teilweise schon jetzt vorladen. Auf der Xbox steht diese Funktion bereits zur Verfügung, PS4-Spieler müssen sich noch bis zum 26. Oktober (0 Uhr) gedulden. Habt ihr denn überhaupt Lust, Skyrim nach all diesen Jahren direkt zum Serverstart zu spielen, oder seid ihr schon längst über das Spiel hinweg?