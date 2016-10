Monopoly bekommt eine Skyrim-Edition

Monopoly ist ein tolles Spiel und im kommenden März könnte es noch ein Stückchen besser werden. Aus einer Partnerschaft zwischen Merchoid und Bethesda geht nächstes Jahr eine Monopoly-Fassung im edlen Skyrim-Design hervor. Wie ihr das von anderen Spezialeditionen des Brettspiels kennen werdet, bliebt das Spielprinzip auch in der Skyrim-Fassung gleich, Straßen und Figuren werden jedoch an das The Elder Scrolls-Universum angepasst. Die spezielle Monopoly-Version kann schon jetzt auf der offiziellen Merchoid-Webseite zu einem Preis von 54,99€ vorbestellt werden. Ihr müsst euch aber ohnehin gedulden, schließlich erscheint das Brettspiel erst im März 2017.

