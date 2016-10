Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 kommt als Complete Edition

Bandai Namco hat heute eine Complete Edition von Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 angekündigt, die das bewegende Hauptspiel, die drei bisher erschienenen und den zukünftigen DLC, Road to Boruto, beinhalten wird. Der Preis und das Releasedatum wurden zwar noch nicht bekanntgegeben, Namco Bandai verspricht in Kürze weitere Details. Road to Boruto wird einen neuen Charakter umfassen, Mitsuki - der Sohn von Orochimaru. Damit werden mit dem neuen DLC drei neue Figuren in die Riege der verfügbaren Kämpfer eintreten. Die Erweiterung erscheint am 2. Februar, weshalb wir zumindest vermuten, dass die Complete Edition von Ultimate Ninja Storm 4 in einem ähnlichen Zeitraum erscheinen könnte.

