Killing Floor 2 auf PS4 in Deutschland komplett ungeschnitten

Deep Silver hat heute bekanntgegeben, dass die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle - vielen eher als USK bekannt - die Playstation 4-Version des Splatter-Shooters Killing Floor 2 in Deutschland eine Altersfreigabe von ab 18 Jahren erteilt hat. Das Horrorspiel wird außerdem ungeschnitten in den deutschsprachigen Handel gelangen. Killing Floor 2 erscheint am 18. November für Playstation 4, auf dem PC ist es zurzeit noch im Early Access von Steam verfügbar.

Werbung: