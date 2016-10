Nebula Online verlässt den Early Access-Raum am 3. November

Kiss Ltd haben heute angekündigt, dass Nebula Online am 3. November für PC, Mac, Linux und Steam OS erscheint. Das bedeutet, dass sich die Early Access-Phase, in dem das Spiel seit knapp einem Jahr steckt, langsam dem Ende entgegen neigt. Nebulo Online ist ein Weltraum-MMO mit drei rivalisierenden Rassen. Neben der Erkundung und dem Abbauch unerforschter Planeten, steht die Verteidigung gegen andere Spieler auf der Tagesordnung. Weitere Schlüsselelemente sind Echtzeit-Kämpfe mit anderen Spielern, das Erstellen eigener Raumschiffe und die Kontrolle des imperialen Handels. Nebula Online wird außerdem für Google Play, iOS und Xbox One erscheinen, allerdings gibt es dafür noch kein spezifisches Erscheinungsdatum. Wie steht es bei euch, habt ihr nach No Man's Sky noch Lust auf Weltraum-Sims?

