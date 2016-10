Wählt den Champion von Hearthstone und erhaltet kostenlose Kartenpacks

Am 5. November wird Blizzard während der BlizzCon das Finale der Weltmeisterschaft von Hearthstone: Heroes of Warcraft abhalten und das ist nicht nur spannend, sondern könnte sich für euch sogar lohnen. Blizzard möchte, dass ihr für euren Favoriten votet, im Gegenzug verschenken sie kostenlose Kartenbooster. Eines bekommt ihr sofort, nachdem ihr eure Stimme abgegeben habt, weitere folgen, falls euer Kandidat eine Runde weiterkommt. Insgesamt lassen sich so sechs Kartenpakete abstauben, für einen relativ geringen Aufwand. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr noch bis zum 2. Oktober eure Stimme abgeben. Den Turnier-Programmplan haben wir euch unten zusammengetragen. Klingt doch wirklich nach einer leichten Methode, sich mit ein bisschen Glück einige Kartenpakete zu sichern, oder was denkt ihr?

Eröffnungswoche: Gruppenphase

Tag 1 (26. Oktober) - Match 1

Tag 2 (27. Oktober) - Match 2

Tag 3 (28. Oktober) - Match der Gewinner

Tag 4 (29. Oktober) - Eliminierungsrunde

Tag 5 (30. Oktober) - Entscheidungsmatch

1. Finaltag (4. November) - Viertelfinale

2. Finaltag (5. November) - Halbfinale und Finalrunde