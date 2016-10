Feiert den Start von Civilization VI mit dem tollen Soundtrack

Civilization VI ist seit gestern auf Steam verfügbar und falls ihr die Geschichte nach euren Vorstellungen umgestalten wollt, gibt es kaum einen besseren Weg, als den Release gebührend mit dem offiziellen Soundtrack zu begleiten. Den gibt es jetzt nämlich bei Apple Music, iTunes, Amazon Music und Google Play für alle 19 teilnehmenden Zivilisationen. Der Titelsong Sogno di Volare wurde übrigens vom britischen Royal Philharmonic Orchestra, dem Angel City Choir und dem Prima Vocal Ensemble in der Cadogan Hall in London aufgenommen. Als Komponist zeichnet sich Christopher Tin verantwortlich und auf Youtube könnt ihr dem Orchester bei der Arbeit lauschen. Falls ihr auf eine Review vom Spiel wartet, müssen wir euch auf die kommende Woche vertrösten. Die Testmuster kamen spät an, daher werden wir dem Titel, wie die meisten von euch, erst am Wochenende spielen können.

