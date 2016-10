Heldenchaos in Heroes of the Storm

Mit Patch 21.0 hat Heroes of the Storm diese Woche einige Änderungen bekommen, die ihr über das Wochenende ausprobieren solltet. Das Kriegsmaschinen-Event ist nun leider beendet, die Artefakt-Suche zu Beginn einer Partie bleibt demnach aus - dadurch entfallen auch die täglichen Stimpacks. Blizzard hat den Warcraft III-Helden Samuro als neuen Nahkampf-Assassinen in den Nexus gebracht und einige Veränderungen im Erfahrungssystem vorgenommen. Die größte Neuerung ist der kurzlebige Spielmodus Heldenchaos, in denen wir verrückte Gefechte in einzigartigen Heldenkonstellationen erleben. In Heldenchaos wählen wir einen von drei zufällig gewählten Helden einer Klasse aus und müssen spezielle Zielvorgaben erfüllen, um zwei von drei Runden für uns zu beanspruchen. Dabei kann es auch sein, dass alle Spieler die gleiche Figur erhalten.

Nach einem Match gibt es Erfahrung (allerdings nicht für den Heldenfortschritt) und ein bisschen Gold. Wer in einer Woche drei Runden Heldenchaos absolviert hat, darf sich über einen großen Goldbatzen (1000 Gold) und ein besonderes Portrait freuen. Übrigens erstellt Blizzard besondere Karten, damit der Brawl-Modus nicht so schnell langweilig wird. In dieser Woche müssen die Teams einen Bestrafer vernichten und gegnerische Helden abwehren, um ein Punktelimit zu erzielen. Blizzard möchte das Thema von Heldenchaos wöchentlich verändern und fährt mit dieser Strategie schon in Hearthstone einigen Erfolg ein. Weitere Informationen gibt es hier.