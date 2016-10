Erstes Kapitel von Minecraft: Story Mode kostenlos

Heute Morgen hat Telltale Games angekündigt, dass das erste Kapitel von Minecraft: Story Mode (Der Orden des Steines) auf verschiedenen Plattformen kostenlos werden wird. Binnen weniger Tage soll dieser Vorgang abgeschlossen sein, falls ihr das Angebot auf der Plattform eurer Wahl noch nicht findet, schaut einfach später noch einmal rein. Diese Veränderung schlägt sich auch im Preis der Season-Pässe nieder, die nun günstiger werden. Ab dem 25. Oktober wird Minecraft: Story Mode in der Complete Edition auch in den physischen Handel gelangen. Diese Version wird die ersten fünf Kapitel und die drei Zusatzmissionen umfassen. Die Retail-Fassung des Spiels erscheint für PS3, PS4, Xbox 360 und Xbox One zum Preis von 29,99€. Der PC wird ebenfalls eine spezielle Diskversion erhalten, allerdings erst "in der nahen Zukunft".

