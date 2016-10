Cryteks Robinson: The Journey wird erstes Vollpreisspiel für PSVR werden

Crytek, das Studio, das uns Crysis und die CryEngine gebracht hat, entwickelt auch das PSVR-exklusive Robinson: The Journey. Der VR-Titel erscheint in Europa am 9. November und wird zum Vollpreis in den Handel gelangen. Die physische Fassung ist im Moment bei Amazon für 69,99€ gelistet, im Playstation Store wird es das Spiel für 59,99€ geben. Das bedeutet, dass Robinson: The Journey eines der ersten Titel ist, die zum Vollpreis für die neue Technik erscheinen.

In Robinson: The Journey übernehmen wir die Rolle von Robin, einem jungen Mann, der auf dem Planeten Tyson III gefangen ist, nachdem sein Raumschiff darauf abstürzt. Tyson III ist ein Planet, der bislang von niemandem erkundet wurde und von Dinosaurer und anderem fiesem Getier bevölkert wird. Wir hatten bereits die Gelegenheit, ins Spiel von Crytek hineinzuschauen, unsere Vorschau zum Spiel findet ihr hinter diesem Link.