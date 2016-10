My Summer Car erhältlich ab nächster Woche

Vor fast zwei Jahren haben wir ein ganz hervorragendes Video auf Youtube gefunden, das sich mit seiner liebevollen und vermutlich ehrlichen Machart in unsere Herzen gebrannt hat. My Summer Car simuliert die warme Sommerzeit der Finnen, die augenscheinlich am liebsten Bier trinken, Karten spielen und unter Einfluss von Alkohol Auto fahren. Wir lieben das stilsichere Konzept und die Ehrlichkeit des Entwicklers des Videos, deshalb haben wir das Spiel seitdem auf unseren Schirm.

Nächsten Montag wird My Summer Car seinen nächsten großen Meilenstein erreichen und im Steamshop via Early Access zur Verfügung stehen. Laut Johannes Rojola, dem Entwickler, ist das Spiel die "ultimative" Spielerfahrung für Autonarren und darüber hinaus ein überaus gelungener "Permadeath-Überlebens-Simulator". Ernsthaft, wie kann man es nicht lieben?