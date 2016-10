Das ist der offizielle Trailer zu Logan

Auf die Frage, ob es jemals genügend X-Men-Filme geben kann, geben wir ein klares "Nein!". Das weiß offenbar auch Marvel und stellt einmal mehr die tragische Wolverine-Figur, oder genauer gesagt dem Mann hinter den Adamantium-Klingen, Logan, ins Rampenlicht. Im gleichnamigen X-Men-Ableger wird es um zukünftige Generationen von Mutanten gehen, Mastermind Charles Xavier hat im Video nämlich so seine Probleme, sich aufgrund seines fortschreitenden Alzheimers an bestimmte Dinge zu erinnern. Außerdem sehen wir einen weiblichen Wolverine-Klon, Laura Kinney. Der Film ist für den März nächsten Jahres datiert, Regie übernimmt James Mangold, den einige vielleicht für die Arbeiten an Titeln wie Walk the Line, The Wolverine, Girl und Interrupted kennen.

Werbung: