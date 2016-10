The Division: Update 1.4 kommt nächste Woche

Ubisoft hat schon vor einiger Zeit versprochen, dass das Update 1.4 für The Division eigentlich alles verändern wird, das Spieler im Moment nicht glücklich macht. Wir wussten zwar, dass das einiges sein wird, doch die Entwickler haben ganze Arbeit geleistet und Perks, Waffen, Loot, Skills und Etliches mehr verändert. Zur Freude vieler Fans des Spiels wissen wir nun außerdem, wann die Veränderungen kommen. Schon nächste Woche, konkret am 25. Oktober, ist es soweit, ihr werdet The Division danach nicht wiedererkennen - wenn alles hinhaut. Die massive Liste der Patch-Notes könnt ihr im Ubisoft-Forum einsehen, wird aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.

