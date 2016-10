Nintendo enthüllt Nintendo Switch

Nintendo hat mit einem Trailer die neue Hardware Nintendo Switch angekündigt. Die Konsole ist für März 2017 angekündigt, ein Preis wurde nicht genannt. Bekannt war die neue Hardware unter dem Codenamen NX.

Es handelt sich in der Tat um eine Hybrid-Konsole, die man mitnehmen kann. Es gibt eine stationäre Einheit, die wie eine Konsole fungiert, in der der externe Bildschirm verbaut ist, wenn man am TV spielt mit einem Controller spielt. Von dem Controller kann man die Seitenteile abnehmen, auf Bildschirm in der stationären Einheit aufschieben und festklicken und den rausziehen, um ein Gamingtablet mit Controllerfunktion zu haben - ähnlich dem Wii U-Gamepad. Es gibt aber auch weiter externe Controller ähnlich dem Pro-Controller der Wii U. Die einzelnen Seitenteile können auch als je ein Controller genutzt werden, der an ein NES-Pad erinnert. Mit zwei Geräten sind lokale Vier-Spieler-Matches möglich.

Es sieht so aus, als könne man das Spiel im laufenden Betrieb mitnehmen. Nintendo Switch wird Cartridges nutzen, ähnlich dem 3DS. Sie sehen aber anders aus. Genaue Details zu den Angaben fehlen noch. Es gibt einen verbauten Ständer und einen Kopfhöreranschluss. Es gibt eine spezielle Halterung fürs Auto.