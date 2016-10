Drei neue Clips mit Gameplay aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Nein, es ist kein neuer Trailer zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild

und hat nichts mit der Präsentation der NX Nintendo-Konsole heute nachmittag zu tun, aber dennoch sind drei frische Clips zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit Gameplay aufgetaucht. Die Clips wurden aus der E3-Demo heraus aufgenommen, zeigen die Kämpfe, die Spielwelt und huldigen der feinen Musik. Der dritte Clip ist der speziellste und erklärt die dynamischen Wettereffekte und wie sich sich auf das Spiel auswirken. Schaut mal rein.

