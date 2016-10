Samsung lässt Video von GTA-Mod mit explodierendem Galaxy Note 7 entfernen

Samsung hat Video von einer GTA-Mod mit einem explodierendem Galaxy Note 7 in der Hauptrolle entfernen lassen. Ganz offenkundig haben die Samsung-Manager keine Lust auf den Humor der Modder-Gemeinde, die in Grand Theft Auto V explodierende Smartphones als Waffen benutzen. Konkret ging es um dieses Video, das die Mod in Aktion zeigt. Der Copyright-Claim kam von Samsung Electronics, America Inc. - und sie werden die anderen Clips auch in Angriff nehmen. Samsung hatte den Verkauf und die Auslieferung des Smartphones vor einigen Tagen weltweit eingestellt.

