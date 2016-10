Team17 und Three Fields Entertainment bringen Lethal VR auf Steam für Oculus Rift und HTC Vive (8. November) sowie für Playstation VR (Jahresende 2016). Three Fields Entertainment wollen unter der Leitung der Industrie-Veteranen Alex Ward und Fiona Sperry "ein aufregendes neues VR-Arcade-Spiel veröffentlichen". Lethal VR ist ein schnelles Shooter-Spiel im Arcade-Stil, inspiriert von den klassischen Arcade-Gun-Games der Vergangenheit. Erweitert mit VR-Technologie soll der Titel "eine noch nie in diesem Genre zuvor gesehene intensive Spielerfahrung" bieten.

In Lethal VR übernehmen wir die Rolle eines FBI-Rekruten, der gerade beurteilt wird. Das Spiel bezieht seine Inspirationen von Sequenzen aus Filmen wie Gefährliche Brandung, Robocop und Der Mann mit dem goldenen Colt, sagte Fiona Sperry, CEO von Three Fields Entertainment. Wir sollen als Filmstars ein "zugängliches Arcade-Shooter- und Wurfspiel-Gameplay" mit einer großen Auswahl "aufregender Waffen" erleben. Dazu gesellt sich ein "komplexes Punkte-System mit verschiedenen Möglichkeiten, den Punktestand zu erhöhen" sowie lokale Rangliste, um die besten Spieler im Freundes- und Familienkreis herauszufinden.