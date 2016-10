Die von Nordic Games (gerade umbenannt in THQ Nordic) angekündigte Darksiders: Warmastered Edition verspätet sich. Der Release war für den 25. Oktober vorgesehen, jetzt geplant ist der 22. November für Xbox One, PS4 und als Download für Nintendo Wii U. Die PC-Version wird am 29. November 2016 folgen. Eine Box-Version für Wii U wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

