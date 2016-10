Lewis Hamilton spielt Nebenrolle in Call of Duty: Infinite Warfare

F1-Rennfahrer und Superstart Lewis Hamilton spielt eine Nebenrolle in Call of Duty: Infinite Warfare. Das hatte er selbst via Twitter verkündet. Der dreifache Formel-1-Champion übernimmt die Rolle eines Technikers an Bord der Retribution, eines der letzten verbliebenen Kriegsschiffe der United Nations Space Alliance (UNSA). "Ich bin schon seit Ewigkeiten ein Fan von Call of Duty, daher ist es eine absolute Ehre für mich, bei dem Spiel und der Reihe mitwirken zu dürfen", so Lewis Hamilton. "Der Prozess, ins Spiel eingebunden zu werden - vom Gesichtsscan bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Team auf der Performance-Capture-Bühne - und die Möglichkeit, die Entwickler zu treffen und zu sehen, wie viel harte Arbeit in diesem Spiel steckt, das alles war eine unglaubliche Erfahrung für mich."

