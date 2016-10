Michel Ancel: Beyond Good & Evil 2 erst jetzt realisierbar

Michel Ancel hat auf seinem Instagram-Account erklärt, dass Beyond Good & Evil 2 erst jetzt auf der aktuellen Konsolengeneration realisierbar sei. Es habe viele spielbare Prototypen gegeben, aber alles sei immer in Echtzeit gewesen und es habe zu viele Probleme gegeben. "Wir wollten Planeten zum Erkunden, Weltraumfahrten, Städte" - und all das habe eigentlich schon in Beyond Good & Evil vorhanden sein sollen. Nun aber sei die Technik soweit und das Team fantastisch. Klingt gut, wenn ihr uns fragt. Was denkt ihr?

