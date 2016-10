Kommt die Enthüllung von Nintendo NX doch noch diese Woche? Nachdem es bereits Gerüchte eines Finanzdienstleisters gegeben hat. Nun hat auch die fast immer gut informierte Emily Rogers via Twitter geschrieben, dass die Ankündigung unmittelbar bevor stehe und noch diese oder nächste Woche erfolgen werde. Nintendo soll am 26. Oktober ein Investorenmeeting abhalten, in dessen Rahmen oder davor die Konsole enthüllt werden könnte. Wir werden sehen, was an den Gerüchten dran ist.

