Call of Duty: Infinite Warfare kriegt offene Beta für PS4. Nachdem am Wochenende die PS4-Vorbesteller zocken durften, dürfen auf kommenden Wochenende alle Frühkäufer auf der Xbox One ran. Und alle Spieler auf der PS4, ganz egal, ob sie vorbestellt haben oder nicht. Der Beta-Client steht bereits zum Vorabdownload bereit.

