Red Dead Redemption 2 im Herbst 2017 für PS4 und Xbox One

Red Dead Redemption 2 kommt im Herbst 2017 für Playstation 4 und Xbox One. Eine PC-Version wurde nicht erwähnt. Es erwartet uns eine "epische Erzählung über das Leben in einem unnachgiebigem Amerika" und die "riesige und atmosphärische Welt soll die Grundlage für eine neue Multiplayererfahrung" liefern, schreibt Rockstar. Am Donnerstag wird es um 17 Uhr einen ersten Trailer geben. "Mit Red Dead Redemption 2 arbeitet das Team hart daran, unsere Vision für interaktive Unterhaltung in einer wahrhaft lebendigen Welt voranzubringen", sagte Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Wir hoffen, den Spielern ein episches Erlebnis zu bieten, das auf allem basiert, was wir gelernt haben, seit wir Spiele machen."

