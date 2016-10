Brexit-Simulation für Football Manager 2017 verfügbar

Sports Interactive hat eine Brexit-Simulation für Segas Football Manager 2017 verfügbar gemacht. Das britische Studio ist vom geplanten Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union (Brexit = British Exit) selbst betroffen, denn der Ausstieg könnte größere Auswirkungen auf die Gamesindustrie in England haben. Studiochef Miles Jackobsen und sein Team haben die möglichen Folgen des Ausstiegs für die Premier League als Simulationsoption integriert, wie er The Telegraph erklärte. Es sei eine komplizierte Angelegenheit gewesen, weil man nicht genau wisse, was am Ende tatsächlich passiere und vor allen Dingen wann genau. Der Ausstieg soll formal im März 2017 auf den Weg gebracht werden, danach kann es aber Jahre dauern, bis er vollzogen ist.

Im Spiel gibt es ein Zehn-Jahres-Szenario mit drei Optionen. Einen Soft-Brexit, der freies Reisen und Aufenthalt von Arbeitern zwischen der EU und Großbritannien ermöglicht so wie aktuell. Dann gibt es ein Szenario, in dem Fußballer spezielle Ausnahmegenehmigungen bekommen, um in Großbritannien spielen zu können als nicht UK-Bürger. Die dritte Option schließt aus, dass ausländische Spieler in der Premier League spielen können, ohne dieselben und deutlich komplizierten Regularien einzuhalten wie alle außereuropäischen Spieler.