Starcraft II kriegt tonnenweise Verbesserungen mit Patch 3.7.0. Die betreffen in erster Linie das Ende 2015 veröffentlichte Starcraft II: Legacy of the Void. Der Patch ist ab heute verfügbar und spielt mit Nova einen neuen Commander für die Koop-Missionen ein. Wer alle Details nachlesen will, schaut im Battle.net vorbei.

