Razer hat den Sound-Experten THX gekauft, jenes Unternehmen, das George Lucas vor 33 Jahren gegründet hat. Das Gaming-Unternehmen will damit seinen Horizont erweitern, sagte Razer Co-Founder and CEO Min-Liang Ta. Razer will THX normal weiterlaufen lassen und ausbauen. Wir rechnen damit, dass es recht bald neue, THX-zertifizierte Razer-Produkte wie Kopfhörer, PC und Laptops geben wird.

