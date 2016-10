Attackieren Hacker bereits massiv den Weltkrieg in Battlefield 1, der aktuell nur via EA Access und Origin Access auf Xbox One und PC tobt? Via Reddit häufen sich jedenfalls Berichte von Spielern, die in kurzer Zeit mehrere offensichtliche Hacker in ihren Onlinematches getroffen und erlebt hätten. Ein anderer User berichtet, dass die Anti-Hacking-Tools FairFight und Punkbuster nicht ausreichend greifen würden, was dieser Beitrag bestätigt. Andere Spieler indes berichten davon, bis dato nur saubere Matches erlebt zu haben. Mal schauen, wie sich das entwickelt.

