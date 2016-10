Domain legt Existenz von Red Dead Redemption Online nahe

Ein bereits 2015 <a href="https://whois.icann.org/en/lookup?name=reddead.online">registrierte Domain</A> legt Existenz von Red Dead Redemption Online nahe. Denn der Besitzer von reddead.online ist Take-Two Interactive, die Muttergesellschaft von Rockstar. Es könnte also gut sein, dass die am Sonntag und gestern geposteten Artworks zur Read Dead-Reihe auf eine Onlineversion des Western-Adventures hinweisen bzw. ein HD-Remaster, das mit genau einem solchen Modus garniert wird. Wir warten dann mal auf die offizielle Ankündigung. Die dürfte noch diese Woche erfolgen. Wir rechnen an einem der kommenden Nachmittage 17 oder 18 Uhr deutscher Zeit damit. Denn dann haut Rockstar in der Regel seine offiziellen Ankündigungen raus.

Werbung: