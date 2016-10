Wir wissen sicher, dass Michel Ancel und sein Team bei Ubisoft an Beyond Good & Evil 2 arbeiten. Wir wissen aber nicht genau, was das Spiel wird. Gerüchten zufolge soll es nur ein HD-Reboot sein, außerdem wird vermutet, dass es womöglich exklusiv für Nintendo NX erscheint. Außerdem wird von einer Veröffentlichung im Sommer 2018 gesprochen. Alles noch unklar und lange hin. Warten wir ab.

