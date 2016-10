TT Games hat bestätigt, dass Sonic, Shadow, Knuckles, Tails und Big the Cat für Lego Dimensions kommen am 17. November 2016. In einem Tweet wurden alle Charaktere gezeigt und als Party-Crew für den 18. November verifiziert. Bislang war nur das Level-Pack mit Sonic bekannt. Hoffentlich gibt es auch die anderen Charaktere als reale Lego-Figuren!

