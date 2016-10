Gamereactor via App auf Apple TV anschauen

Gamereactor lässt sich nun auch bequem via App auf Apple TV anschauen. Unsere eigene App für die Video-Inhalte ist ab sofort als Download auf den Geräten der neusten Generation von Apple TV als kostenloser Download verfügbar. Die App bietet Zugang zu allen Videoinhalten auf Gamereactor, die unter dem Dach von GRTV versammelt sind. Dazu gehören die neusten Trailer in HD ebenso wie eigene Shows, spannende Interviews und tägliche Livestreams.

Natürlich gibt es Gamereactor auch als App für PS4 und als App für Xbox One.

Gamereactor ist Europas größtes Videospielmagazin. Als Netzwerk mit lokalen Redaktionen in neun Ländern liefert Gamereactor täglich die frischesten News aus der Welt der Videospiele an Millionen von Spielern. GRTV ist der eigene Videokanal von Gamereactor und liefert über 10.000 Trailer und zahlreiche exklusive Gameplay-Clips in HD. Außerdem haben wir eigene Shows im Programm, berichten von Events der Gamingindustrie und machen während der Woche täglich Livestreams zu den heißesten Games.

Wer möchte, kann uns auch digital in die Hosentasche mitnehmen als iPhone-App oder als Android-App. Wir haben auch eine großartige Mobilversion der gesamten Website am Start. Und eine App für die Smart TV von Samsung, Sony und LG gibt es ebenso.

Wer möchte, kann uns gerne via Facebook oder Twitter folgen.