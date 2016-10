Enthüllung von Diablo 4 auf BlizzCon 2016?

Steht uns die Enthüllung von Diablo 4 auf der BlizzCon 2016 bevor? Das jedenfalls behauptet der YouTuber Rhykker, der ein Goodie-Bag von Blizzard bekommen, um auf die am 4. November startende Veranstaltung aufmerksam zu machen. Im dem Goodie-Bag sind unter anderen ein par Diablo-Würfel vorhanden, von denen einer ein vierseitiger Würfel ist, was als Anspielung auf Diablo 4 verstanden wird. Außerdem sieht man noch eine 114 nach dem Würfeln, was als 4.11 interpretiert wird, dem Datum der BlizzCon eben. Nun, haben heute mal wieder alle Aluhüte auf oder ist an den Gerüchten was dran? Wir wissen es auch nicht...

