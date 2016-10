Phil Spencer erklärt Xbox-Schwäche in Japan

Phil Spencer hat die Xbox-Schwäche in Japan erklärt in einem Interview mit Play Asia. Die Xbox 360 und die Xbox One verkaufen sich kaum in Japan, Spencer macht dafür die Menge der Games verantwortlich, die einfach nichts für das japanische Publikum seien. Man habe mit japanischen Entwicklern damals Blue Dragon und Lost Odyssey für die Xbox 360 gemacht. Wenn man Erfolg in Japan haben wolle, müsse man mehr Produkte anbieten, die den durchschnittlichen Gamer in Japan ansprechen. Ob das un auch tatsächlich geschieht, ließ Spencer offen.

