Sniper: Ghost Warrior 3 verspätet sich bis April 2017. Das Entwicklerteam nutzt die zusätzliche Zeit zur ausführlichen Optimierung des in der Entwicklung befindlichen First-Person-Taktik-Shooters für PC, Playstation 4 und Xbox One. "Wir arbeiten an einem ehrgeizigen Spiel und benötigen nun noch einige weitere Monate um sicherzustellen, dass es den Ansprüchen und Erwartungen der Fans standhalten wird", sagt Marek Tymiñski, CEO von CI Games. „Unser Ziel ist zudem, dass Sniper: Ghost Warrior 3 auf allen Plattformen reibungslos läuft und aktuell haben wir noch wichtige Arbeit zu leisten, um das Spiel dahingehend zu optimieren."

