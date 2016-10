Entwickler: Leistung der Xbox Scorpio können nur große Studios nutzen

Tomasz Dutkiewicz, CEO der Madmind Studio und Entwickler des Indie-Games Agony, hat kritisiert, dass die Leistung der Xbox Scorpio nur große Studios werden nutzen können. Microsoft fordert nämlich ein, immer zwei Versionen eines Spiels zu machen, die auf Augenhöhe sind und auf Xbox One und Xbox Scorpio laufen - und nur dann dürfe man eine Version machen, die alle Ressourcen der neuen Hardware ausnutze. Dieser Prozess mache es nötig, quasi zwei sehr unterschiedliche Versionen zu entwicklen, was sich wiederum nur große Entwickler immer leisten können, sagte Dutkiewicz in einem Interview.

Werbung: