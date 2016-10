Gun Media wollte Friday the 13th: The Game verschoben eigentlich im Herbst veröffentlichen - nun ist das Game mit Masken-Jason in der Hauptrolle auf das Frühjahr 2017 verschoben. Dafür kriegen wir einen Solo-Modus mit KI-Bots und dürfen mit Tommy Jarvis (Friday the 13th: The Final Chapter, A New Beginning und Jason Lives) sowie in der Crystal Lake's Packanack Lodge spielen. Ende 2016 soll es eine Beta für Kickstarter-Unterstützer geben.

