Bildergalerie zur limitierten Xbox One S für Gears on War 4

Wir haben eine Xbox One S Limited Edition 2TB Bundle zu Gears of War 4 abgestaubt - und zeigen euch hier in der Bildergalerie die Schönheit. Die Konsole hat neben der fetten Festplatte tief in das Plastik eingearbeitete Kratzspuren eines außerirdischen Angreifers, die auch im mitgelieferten Controller fortgesetzt sind. Zudem hat die Konsole einen speziellen Start- und Abschalt-Sound, der Xbox-Knopf vorne leuchtet blutrot und die Konsole kommt mit einiges an digitalen Bonusinhalten rund um das Erfolgsfranchise plus Season Pass für Gears of War 4 daher. Wer mag, liest noch unsere Kritik zu Gears of War 4.

