Erster Trailer zur Autoshow The Grand Tour auf Amazon

Am 18. November startet die neue Amazon-Show The Grand Tour vom weltweit bekannten Team Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May (früher Top Gear). Wir haben nun den ersten Trailer zur Show, in der das Trio auf einem Road-Trip aufregende Orte rund um den Globus bereist. Die drei haben Studioaufnahmen vor Publikum in einem riesigen Studiozelt an Orten wie Johannesburg und Kalifornien aufgezeichnet und werden bald auch im historischen North Yorkshire-Städtchen Whitby in Großbritannien und in Deutschland Halt machen.

Die erste Episode von The Grand Tour startet am 18. November 2016 in 4K Ultra High Definition exklusiv bei Amazon Prime Video. Neue Episoden werden an 12 aufeinanderfolgenden Freitagen veröffentlicht. Prime-Mitglieder sehen The Grand Tour wann und wo sie wollen auf ihren Smart-TVs, Amazon Fire TV und dem Fire TV-Stick, Fire Tablets, ihrer Xbox, Playstation, Wii und Wii U und natürlich online auf amazon.de.