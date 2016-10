So umgeht ihr die kurzen Kabel des NES Mini

Mittlerweile sind es viele Spieler gewohnt, mit kabellosen Controllern über Wi-Fi, Bluetooth, IR oder was auch immer zu spielen, doch die effektive Reichweite eines Kabelcontrollers ist begrenzt. Wie ihr in unserer Anspielsession mit dem NES Mini nachlesen könnt, bewahrt die Konsole das Retrogefühl und dazu gehört eben auch ein richtiger Kabelcontroller. Spieler mit riesigen TV-Geräten oder einem weitläufigen Zimmer, in dem die Couch nicht direkt vor dem Fernseher steht, haben damit allerdings arg zu kämpfen. Wir konnten es zwar nicht genau nachmessen, aber offensichtlich reicht das Kabel des NES-Controllers gerade mal einen Meter. Und da wir nicht erwarten, dass das Kabel bis zum Release am 11. November auf magische Art und Weise nachwächst, was kann man da tun?

Sieht ganz danach aus, als wären die NES-Controllerkabel richtig kurz.

Mit zwei einfachen Tipps zeigen wir euch heute, wie ihr euer Spielerlebnis anpassen könnt, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, die Konsole zwischen Couch und dem Fernseher zu platzieren. Für wenige Euro bekommt ihr einen langen HMDI-Kabel, der es euch mit Sicherheit ermöglicht, den NES Mini an einem sicheren Platz, in eurer direkten Nähe zu positionieren. Wer die Konsole direkt neben dem Fernseher haben möchte, muss einen komplizierteren Umweg gehen und sich ein sogenanntes "Wii Controller Extension Kabel" zulegen. Wie wir schon in unserer Video-Preview gezeigt haben, nutzt Nintendo für die NES Mini die gleichen Ansteckklemmen, die sie schon bei der Wii und nun auch bei der Wii U genutzt haben, um Nunchucks, Remote-Controller und anderes Accessoire an die Konsole zu klemmen. Diese Kabel werden zwischen die Konsole und dem Controller gesteckt, damit erhöht ihr die effektive Reichweite eures Controllers immens.

Es ist natürlich schön, dass Nintendo dieses klassische Gefühl von damals aufrechterhalten möchte, doch vielleicht sind sie einen Schritt zu weit gegangen, indem sie Menschen zwingen, sich direkt vor den Fernseher zu setzen. Was denkt ihr darüber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

