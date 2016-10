Wii U-Version von Bloodstained in Gefahr

Die Crowdfunding-Kampagne von Bloodstained: Ritual of the Knight war so erfolgreich, dass insgesamt fünf Plattformen finanziert wurden: PC, PS4, Xbox One, Wii U und die Playstation Vita. Doch 2018 ist noch ein gutes Stück entfernt und Koji Igarashi ist sich nicht mehr so sicher, ob das Spiel wirklich für alle Plattformen erscheint. Im Interview mit IGN verrät er, dass er als Entwickler lieber Spiele für aktuelle Konsolen erstellt und für die PS Vita und insbesondere der Wii U könnte das gravierende Konsequenzen haben. Igarashi ist sich natürlich darüber bewusst, dass sich sein Team den Regularien von Kickstarter unterworfen hat und er sein Versprechen gegenüber den Bakern einhalten muss, doch er habe bereits einen Plan. Damit ArtPlay die Veröffentlichung des Spiels nicht allein stemmen muss, wurde der italienische Publisher 505 Games an Bord geholt, der in dieser Sache unterstützt. Im Video seht ihr, was sich Igarashi von der Partnerschaft erhofft. In der zweiten Hälfte des Videos wird mehr auf das Spiel eingegangen. Was denkt ihr darüber? Sollte Koji Igarashi die Wii U-Version des Spiels zugunsten einer NX-Fassung vergessen?

