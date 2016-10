Erfinder des originalen Xbox-Controllers gibt GrÃ¶ÃŸenproblem zu

Seamus Blackley war der Erfinder des originalen Xbox-Controllers mit dem schönen Spitznamen "The Duke" und hat nun schlussendlich das Größenproblem öffentlich zugegeben. Der Controller in der Größe eines Lenkrads (okay, nicht ganz aber fast) sei so groß geworden, weil der Hersteller des Innenlebens genau das nicht kleiner hinbekommen hat. Also habe man den Controller halt außen drumherum bauen müssen. Zum Glück für Microsoft gab es damals den auch vergleichsweise großen Dreamcast-Controller, weshalb die Dimensionen nicht ganz so irre wirkten. Microsoft erkannte das Problem schnell und lieferte eine kleine Version nach. Blackley bestätigt aber auch, dass nicht wenige Leute (in den USA) den großen Controller liebten. Es selbst habe allerdings bei Microsoft mehrfach versucht, den Bau in dieser Größe zu verhindern. Aber er habe nicht genug zu sagen gehabt intern, seine Chefs hätten alarmierende Fokustests. Erinnert ihr euch noch an das Riesenteil?

Links der Duke, rechts der spätere Standard, der Xbox Controller S.