Five Nights at Freddy's: Sister Location wird möglicherweise verschoben

Five Nights at Freddy's: Sister Location sollte eigentlich am 8. Oktober erscheinen, doch Chefentwickler Scott Cawthon weiß noch nicht genau, ob er diesen Termin einhält. In einem Beitrag auf Steam schildert er seine Beweggründe und gibt offen zu, dass er nicht sicher sei, wie er mit dem Spiel fortfahren soll. "Es gibt bestimmte Story-Elemente die wirklich sehr dunkel sind und mich manchmal krank machen. Es gibt dafür keine einfache Lösung. Entweder veröffentliche ich das Spiel Freitag, so wie es gerade ist, oder ich verschiebe es mehrere Monate und überarbeite den Plot in etwas Kinderfreundlicheres." Was glaubt ihr, wird Five Nights at Freddy's: Sister Location verschoben?

